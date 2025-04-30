В Москве наградили лучшую женщину-предпринимателя
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победительниц III Всероссийской премии «Деловой Престиж» для женщин-предпринимателей.
Гран-при «Лучшая женщина-предприниматель 2025 года» в этом году присуждено Елене Семилетовой – учредителю и генеральному директору ООО «Тамбовская оконная компания».
Для участия в конкурсе поступило более 2000 заявок со всей страны, а в онлайн-голосовании приняли участие свыше 50 000 человек.
Как подчеркнул российский сенатор Олег Голов, женское предпринимательство – важный ресурс для развития регионов РФ.
«Премия "Деловой престиж" не только поощряет успешных предпринимателей, но и формирует сообщество лидеров, способных задавать новые стандарты в бизнесе. Уверен, что проекты, представленные на премии, внесут значимый вклад в экономику страны», - сказал Голов.
Кроме Гран-при было вручено еще 16 наград в 15 номинациях. Больше всего победителей оказалось из Свердловской области и Республики Башкортостан.
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