В Москве наградили лучшую женщину-предпринимателя

В Москве состоялась торжественная церемония награждения победительниц III Всероссийской премии «Деловой Престиж» для женщин-предпринимателей.

Гран-при «Лучшая женщина-предприниматель 2025 года» в этом году присуждено Елене Семилетовой – учредителю и генеральному директору ООО «Тамбовская оконная компания».

Для участия в конкурсе поступило более 2000 заявок со всей страны, а в онлайн-голосовании приняли участие свыше 50 000 человек.

Как подчеркнул российский сенатор Олег Голов, женское предпринимательство – важный ресурс для развития регионов РФ.

«Премия "Деловой престиж" не только поощряет успешных предпринимателей, но и формирует сообщество лидеров, способных задавать новые стандарты в бизнесе. Уверен, что проекты, представленные на премии, внесут значимый вклад в экономику страны», - сказал Голов.

Кроме Гран-при было вручено еще 16 наград в 15 номинациях. Больше всего победителей оказалось из Свердловской области и Республики Башкортостан.

