Готовность моста в створе улицы Мясищева в Москве оценивают на 45%

Готовность моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева составляет 45%, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«Мост протяженностью более 230 метров через Москву-реку в створе улице Мясищева является частью проекта развития транспортной инфраструктуры в Мневниковской пойме», – добавил он.

По словам Бочкарева, завершить строительные работы намерены в апреле 2025 года. На данный момент ведется укрупнительная сборка металлоконструкций объекта.

В свою очередь руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов пояснил, что в дальнейшем в инфраструктуре Мнёвниковской поймы появится 17 километров дорог, а также три пешеходных моста.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что строительство моста, начавшееся в январе 2020 года, ведется средствами Адресной инвестиционной программы.

