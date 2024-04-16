Готовность моста в створе улицы Мясищева в Москве оценивают на 45%
Готовность моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева составляет 45%, сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Мост протяженностью более 230 метров через Москву-реку в створе улице Мясищева является частью проекта развития транспортной инфраструктуры в Мневниковской пойме», – добавил он.
По словам Бочкарева, завершить строительные работы намерены в апреле 2025 года. На данный момент ведется укрупнительная сборка металлоконструкций объекта.
В свою очередь руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов пояснил, что в дальнейшем в инфраструктуре Мнёвниковской поймы появится 17 километров дорог, а также три пешеходных моста.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что строительство моста, начавшееся в январе 2020 года, ведется средствами Адресной инвестиционной программы.
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