Госуслуги нет. Точка

Отдельная страница, созданная на сайте «госуслуги.ру», позволяет оформить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Услуга активирована в самые короткие сроки после подписания 11 мая президентом Владимиром Путиным поправок о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, - указали в Минкомсвязи. Выплата будет производиться с 1 июня.

«Активирована» - слишком громко сказано. В первый же день с момента объявления о запуске новой услуги сайт «лег». После длительной попытки загрузить страницу сайт «госуслуги.ру» признавался в «слишком большой нагрузке на сервис», предлагая зайти на портал позже. До позднего вечера вторника попытки воспользоваться возможностью оформить выплату терпели фиаско.

Хорошо, что оформить обращение для получения этой единовременной выплаты можно до 1 октября. В поспешности, с которой операторы сайта госуслуг стремились реализовать распоряжение президента, вероятно, не был учтен один значимый показатель: на эту меру поддержки вправе претендовать 22 миллиона российских семей. Даже если добрая их половина не станет обращаться за оформлением выплаты в первый же день, то останется еще десять с лишним миллионов, решивших «ковать железо, не отходя от кассы». Далеко не все эти десять миллионов обратятся на сайт госуслуг единовременно, в первые же минуты работы нового сервиса. И выйдет, что сервис, рассчитанный на предоставление десятков услуг в электронном виде всей стране с населением в 145 миллионов граждан, не выдержал «натиска» в десятки, а то и сотни раз меньшего числа пользователей.

По совпадению, в тот же день стало известно о запуске в эксплуатацию новой системы, которая существенно облегчила работу сотрудникам столичного ГАИ по выявлению автомобилей без пропусков. Система под названием «Карантин» работает на основе городского комплекса камер фотовидеофиксации, которых насчитывается более двух с половиной тысяч. Как рассказал журналистам представитель Центра организации дорожного движения, сотрудник полиции может настроить видеокамеру, фиксирующую поток машин по направлению к нему, и на его планшет будут приходить данные только тех автомобилей, на которые не оформлен пропуск. Сотруднику ГАИ остается только «выдернуть» автомобиль без пропуска из потока, не устраивая сплошных проверок.

Система «Карантин» тоже разрабатывалась и внедрялась «на бегу». Тем не менее, она явно не предлагает инспектору «зайти позже», как сервис для оформления детских пособий. Через несколько часов после объявления о начале работы сервиса на сайте госуслуг страница posobie16.gosuslugi.ru при попытке открыть ее радовала глаз белым экраном, уже даже без приглашения обратиться в другой раз.

