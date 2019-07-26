Государство не панацея, а фактор риска - тем более для детского отдыха
Алексей Кортнев о пожаре в детском лагере «Холдоми».
Эта неделя началась с трагических событий в Хабаровском крае, где пожар практически уничтожил палаточный городок детского лагеря «Холдоми». В ночь на 23 июля в лагере произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержаны директор лагеря и руководитель фирмы-владельца. В халатности заподозрен сотрудник МЧС, который незадолго до пожара выявил нарушения противопожарных норм, но не обязал руководство лагеря их устранить.
Скорее всего, названными фигурантами список виновных в гибели детей не ограничится. Во всяком случае, судя по критике, под которую в связи с пожаром попал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после утверждений о том, что у лагеря не было разрешения на работу и что «никто и не знал, что есть палаточный лагерь». Премьер Дмитрий Медведев возмутился этими словами главы региона:
«Это что значит?! А чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности».
За безопасность детского отдыха несут ответственность все, в том числе и губернатор, - заявил в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Директор лагеря не по одному только собственному желанию поставил на базе отдыха палатки, - полагает музыкант.
«Я совершенно уверен, что этот человек, директор лагеря не сам придумал поставить палатки. Он наверняка это согласовывал с вышестоящими организациями какими-то. У него же были там проверяющие, их не могло не быть. Люди, которые видели, как расставлены палатки, из какого материала они изготовлены. Поэтому это не может быть его личной ответственностью, я уверен, что за это отвечают все, вплоть до руководителя региона».
Для обеспечения безопасности детского отдыха необходима госмонополия на его организацию, - заявила на днях в пресс-центре НСН сенатор от Хабаровского края Елена Грешнякова. Вот уж нет! – возразил в эфире НСН Алексей Кортнев:
«У нас вообще все, что связано с государством, это не панацея, а еще один фактор риска. Потому что наше государство, как оно показывает всем своим поведением, плюет на своих граждан где только может. У меня-то как раз гораздо больше надежды на частную инициативу, на то, что появятся разумные и ответственные люди, которые будут заниматься в том числе и организацией детского досуга».
Своих детей Алексей Кортнев отправляет на спортивные сборы и театральные мастер-классы в места, проверенные десятилетиями.
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