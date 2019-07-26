Государство не панацея, а фактор риска - тем более для детского отдыха

Эта неделя началась с трагических событий в Хабаровском крае, где пожар практически уничтожил палаточный городок детского лагеря «Холдоми». В ночь на 23 июля в лагере произошел пожар, сгорели 20 из 26 палаток. Погибли четверо детей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Задержаны директор лагеря и руководитель фирмы-владельца. В халатности заподозрен сотрудник МЧС, который незадолго до пожара выявил нарушения противопожарных норм, но не обязал руководство лагеря их устранить.

Скорее всего, названными фигурантами список виновных в гибели детей не ограничится. Во всяком случае, судя по критике, под которую в связи с пожаром попал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после утверждений о том, что у лагеря не было разрешения на работу и что «никто и не знал, что есть палаточный лагерь». Премьер Дмитрий Медведев возмутился этими словами главы региона:

«Это что значит?! А чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности».

За безопасность детского отдыха несут ответственность все, в том числе и губернатор, - заявил в эфире НСН лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Директор лагеря не по одному только собственному желанию поставил на базе отдыха палатки, - полагает музыкант.