«Уже сейчас есть правила, обязывающие авиакомпании предоставлять пассажирам в случае задержек рейса напитки, питание и гостиницу в соответствии с регламентом. Гостиница предоставляется при задержке рейса в ночное время на шесть часов, в дневное время — на восемь часов. Но мы знаем, что события мая и июня, когда одновременно не выполнялись сотни рейсов, привели к тому, что гостиничная инфраструктура не может разместить такое количество пассажиров одномоментно, при форс-мажорных обстоятельствах авиакомпания не успевает оперативно найти гостиницу. Авиакомпании информируют туристов, пассажиров, туроператоры в свою очередь расселяют своих туристов и продлевают гостиницы, и они не ожидают свои рейсы в аэропорту. Важно учитывать, что любые затраты закладываются в стоимость авиабилета, включая дополнительные расходы перевозчика. Но здесь вопрос не во времени ожидания, а в наличии гостиниц», — сказал Горин.

Собеседник НСН подчеркнул, что из-за задержек рейсов авиакомпании терпят многомиллионные убытки (издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей. — прим. НСН).

«Убытки авиакомпаний и операторов из-за ограничения воздушного сообщения очень существенные. Например, туроператоры в период ирано-израильского конфликта вынуждены были дополнительно финансировать затраты на 300 млн рублей, которые им никто не компенсировал: гостиницы, питание, трансферы, продления путешествий. Авиакомпании вынуждены нести дополнительные затраты не только на гостиницы, но и на персонал, на топливо», — подытожил он.

Ранее российские авиакомпании за последние два дня отменили 485 рейсов, при этом было задержано почти 2 тысячи самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

