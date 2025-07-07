РСТ: При массовых задержках рейсов гостиниц на всех пассажиров не хватит

Авиакомпании и операторы терпят многомиллионные убытки при задержках рейсов — сюда входят гостиницы для пассажиров, питание, трансферы, топливо и другие статьи расходов, сказал НСН Дмитрий Горин.

Гостиничная инфраструктура аэропортов из-за дефицита мест не в состоянии одновременно разместить большое количество пассажиров при форс-мажорах, несмотря на уже действующие нормы. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Депутат Госдумы Игорь Антропенко на фоне коллапса в российских аэропортах 5-6 июля предложил предоставлять гостиницы аэропортов родителям с детьми при задержке рейсов более чем на четыре часа. Об этом сообщило РИА Новости. По словам Горина, хотя авиакомпании и обязаны по действующим правилам предоставлять пассажирам жилье при задержке рейса свыше восьми часов, далеко не всегда получается оперативно подобрать гостиницу.

Задержка сотен рейсов принесла аэропортам дополнительную прибыль

«Уже сейчас есть правила, обязывающие авиакомпании предоставлять пассажирам в случае задержек рейса напитки, питание и гостиницу в соответствии с регламентом. Гостиница предоставляется при задержке рейса в ночное время на шесть часов, в дневное время — на восемь часов. Но мы знаем, что события мая и июня, когда одновременно не выполнялись сотни рейсов, привели к тому, что гостиничная инфраструктура не может разместить такое количество пассажиров одномоментно, при форс-мажорных обстоятельствах авиакомпания не успевает оперативно найти гостиницу. Авиакомпании информируют туристов, пассажиров, туроператоры в свою очередь расселяют своих туристов и продлевают гостиницы, и они не ожидают свои рейсы в аэропорту. Важно учитывать, что любые затраты закладываются в стоимость авиабилета, включая дополнительные расходы перевозчика. Но здесь вопрос не во времени ожидания, а в наличии гостиниц», — сказал Горин.

Собеседник НСН подчеркнул, что из-за задержек рейсов авиакомпании терпят многомиллионные убытки (издержки только из-за отмены рейсов в первые сутки масштабного сбоя в трех аэропортах оцениваются в 4–6 млрд рублей. — прим. НСН).

«Убытки авиакомпаний и операторов из-за ограничения воздушного сообщения очень существенные. Например, туроператоры в период ирано-израильского конфликта вынуждены были дополнительно финансировать затраты на 300 млн рублей, которые им никто не компенсировал: гостиницы, питание, трансферы, продления путешествий. Авиакомпании вынуждены нести дополнительные затраты не только на гостиницы, но и на персонал, на топливо», — подытожил он.

Ранее российские авиакомпании за последние два дня отменили 485 рейсов, при этом было задержано почти 2 тысячи самолетов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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