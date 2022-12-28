Гости «Путешествия в Рождество» передали уже 5 тыс. подарков для участников СВО и их детей
Более 5 тысяч новогодних подарков уже собрали в рамках акции «Москва помогает» на фестивале «Путешествие в Рождество». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
Фестиваль стартовал в Москве 23 декабря. На площадках мероприятия находится 25 пунктов приема подарков. Как отметила Сергунина, москвичи и туристы приносят сладкие угощения, игрушки для детей из новых регионов России, теплые вещи для участников специальной военной операции.
«В первые дни посетители фестиваля принесли больше 5 тыс. подарков. Детям чаще всего передают игрушки, книги и сладкие сувениры, военнослужащим - перчатки, термобелье, шапки и шарфы. Еще благодаря жителям собраны 100 кг конфет, шоколада и печенья, настольные игры и новогодние украшения», — рассказала вице-мэр.
Акция «Москва помогает» проводится с 1 декабря, инициатива объединила более тысячи волонтеров и десятки тысяч жителей и гостей города. В столице действует 50 новогодних центров «Москва помогает» на фестивальных площадках, в парках, а также на Воробьевых горах, Северном речном вокзале и ВДНХ. Менее чем за месяц было собрано 70 тысяч подарков. Пункты приема будут открыты до 8 января 2023 года.
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