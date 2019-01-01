Гостей «Бургерфеста» в Парке Горького порадуют скидками

Практически все участники «Бургерфеста», который состоится завтра в Парке Горького, предложат скидки на свою продукцию. Как сообщает пресс-служба парка, цены на авторские бутерброды с котлетой начинаются от 300 рублей до скидки. Кроме того, многие участники предложат также авторские варианты хот-догов.

Посетителям будет представлен широкий выбор бургеров: трюфельные, мраморные, из оленины, осетрины, камчатского краба, вегетарианские, креветочные, сэндвичи с пастромой. Один из вариантов привлечёт своими размерами – бутерброд «сердечный приступ» с котлетой весом 800 граммов, отмечает АГН «Москва».

«Бургерфест» начнётся на Пушкинской набережной в 11 утра и продлится до десяти вечера. Публику ждут 30 ресторанных шале и 10 фуд-траков. Фестиваль приурочен к Международному дню гамбургера, который празднуется 27 июля. Считается, что в этот день в 1900 году американец Луи Лессинг продал в Нью-Хейвене первый в истории гамбургер.

