Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество уехавших россиян
Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество уехавших из страны россиян. Как сообщает «Татар-Информ», об этом заявил главы комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.
По его словам, речь идёт об общественных лидерах и активистов, которые ведут деятельность против интересов России за рубежом и не могут быть привлечены к ответственности.
Он отметил, что документ устанавливает «особенности направления извещений и процессуальных документов лицу», предусматривает особенности проведения дела без участия правонарушителя, а арест имущества необходим «чтобы не допустить уклонения от ответственности».
Чубаров напомнил, что законопроект был разработан ещё в 2023 году.
«Несмотря на положительный отзыв Правительства РФ, было указано на необходимость определённой доработки. Мы его доработали», - заключил парламентарий.
Ранее на Украине Бориспольский городской районный суд арестовал имущество жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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