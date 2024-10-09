Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество уехавших россиян

По его словам, речь идёт об общественных лидерах и активистов, которые ведут деятельность против интересов России за рубежом и не могут быть привлечены к ответственности.

Он отметил, что документ устанавливает «особенности направления извещений и процессуальных документов лицу», предусматривает особенности проведения дела без участия правонарушителя, а арест имущества необходим «чтобы не допустить уклонения от ответственности».

Чубаров напомнил, что законопроект был разработан ещё в 2023 году.

«Несмотря на положительный отзыв Правительства РФ, было указано на необходимость определённой доработки. Мы его доработали», - заключил парламентарий.

Ранее на Украине Бориспольский городской районный суд арестовал имущество жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

