Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество уехавших россиян

Госсовет Татарстана предложил арестовывать имущество уехавших из страны россиян. Как сообщает «Татар-Информ», об этом заявил главы комитета Госсовета по законности и правопорядку Александр Чубаров.

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По его словам, речь идёт об общественных лидерах и активистов, которые ведут деятельность против интересов России за рубежом и не могут быть привлечены к ответственности.

Он отметил, что документ устанавливает «особенности направления извещений и процессуальных документов лицу», предусматривает особенности проведения дела без участия правонарушителя, а арест имущества необходим «чтобы не допустить уклонения от ответственности».

Чубаров напомнил, что законопроект был разработан ещё в 2023 году.

«Несмотря на положительный отзыв Правительства РФ, было указано на необходимость определённой доработки. Мы его доработали», - заключил парламентарий.

Ранее на Украине Бориспольский городской районный суд арестовал имущество жены украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: gossov.tatarstan.ru
ТЕГИ:КонфискацияАрестИмуществоТатарстан

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