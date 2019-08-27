Господь с ним! Сванидзе об идее празднования окончания ига

Депутаты двух профильных комитетов Госсовета Татарстана рекомендовали парламенту республики не одобрять законодательную инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России - Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год). Как сообщили в региональном парламенте, завтра будет проведено заочное голосование путем опроса депутатов по этому вопросу. По его результатам спикер Фарид Мухаметшин направит мнение Госсовета в Госдуму и Совет Федерации. Татарстанские парламентарии опасаются, что реализации инициативы негативно отразится на политической обстановке в стране. Они считают, что в многонациональном государстве не должно быть праздников, которые разъединяют народы.

Журналист и публицист Николай Сванидзе в комментарии НСН согласился с такой точкой зрения.

«Безусловно, это проблема политическая. Татарстан – очень видный и значительный субъект Федерации, немалая часть российского народа. Они выступают против, потому что считают, что это вбивает клин между этническими татарами и русскими. В этом есть своё зерно, с политической точки зрения они правы - можно обойтись без даты. Как её преподавать в школе: «Мы избавились от татарского ига»? А татары кто? Это часть российского народа. Раньше как-то спокойнее относились к этому - ну, монголо-татарское иго и бог с ним. Последнее же время в Татарстане к этому стали относиться более пристально и болезненно, в общем-то, они в своём праве. Думаю, такой день памяти установлен не будет, без него вполне можно обойтись. В учебниках таких дат и так много, тем более, что эта - вполне формальная, ведь избавление от ордынского ига произошло не в одночасье. Можно говорить о Куликовской битве, которая была за 100 лет до этого, можно говорить о событиях уже следующего века, потому что орды ещё неоднократно после вторгались на территорию Московского царства. Всё это происходило постепенно. Вполне можно обойтись без официальной даты, достаточно, что она фигурирует в учебнике – окончание стояния на реке Угре в 1480 году. У нас и так праздников выше крыши», - отметил собеседник НСН.

Ранее глава Калужской области Анатолий Артамонов сообщил, что в регионы на рассмотрение направлен федеральный законопроект об установлении 11 ноября всероссийской памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре. Губернатор выразил уверенность, что закон будет принят в начале осенней сессии Госдумы. По его словам, правительственная комиссия поддержала документ при условии доработки.

События 1480 года, именуемые «стояние на Угре», произошли на территории современной Калужской области. Это военные действия русского войска под командованием великого князя Ивана III в низовьях левого притока Оки против войска Большой Орды, которым командовал хан Ахмат. Противостояние ратей завершилось 11 ноября с уходом ордынцев. Эти события считаются окончанием зависимости русских княжеств от «ордынского ига», которое длилось почти четверть тысячелетия.

