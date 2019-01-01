Госпитализирован актер, сыгравший Мухомора в сериале «Улицы разбитых фонарей»

Звезде сериала «Улицы разбитых фонарей», заслуженному артисту России актеру Юрию Кузнецову потребовалась экстренная госпитализация, сообщает Ura.ru. На данный момент врачи уже сделали артисту срочную операцию.

Как пишут «Дни.ру», Кузнецова госпитализировали в одно из медучреждений Санкт-Петербурга. Помощь специалистов актеру потребовалась в связи с проблемами с сердцем. Сейчас состояние артиста оценивается как удовлетворительное.

Общенародную известность актер Юрий Кузнецов получил после того, как появился на экранах в роли подполковника Петренко по прозвищу Мухомор в сериале «Улицы разбитых фонарей». Он также снялся и в других картинах, в частности, «Антикиллер», «Спецотдел» и «Участок».

