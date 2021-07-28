Гособвинение запросило для Любови Соболь два года ограничения свободы

Прокуратура запросила два года ограничения свободы для бывшего юриста ФБК (признан в России иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь по делу о нарушении санитарных норм в ходе несогласованной акции протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного Преображенского суда.



«Государственный обвинитель в прениях сторон просил признать Соболь Л. Э. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 236 (подстрекательство к нарушению санитарных норм) УК РФ, и назначить Соболь Л. Э. наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года», — отметили в суде.

Ограничения предусматривают запрет на выход из дома с 22:00 до 06:00, посещение митингов, выезд за пределы своего муниципального образования. Сама Соболь не признает вину и просит суд ее оправдать.



Дело о нарушении санитарных норм возбудили после проведения 23 января в Москве несогласованной акции. По данным МВД, организаторы и участники запрещенного митинга создали угрозу распространения коронавируса, так как на мероприятии присутствовали граждане, обязанные соблюдать самоизоляцию из-за выявления у них COVID-19.

