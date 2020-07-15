Госдуму призвали не ужесточать законы о беспилотниках

Гендиректор ассоциации «Аэронэт» Глеб Бабинцев в эфире НСН предложил законотворцам следить за исполнением существующих положений в этой области.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко высказалась за более жесткое законодательное регулирование вопросов использования беспилотных летательных аппаратов, соответствующее поручение дано профильному комитету. Она привела в пример колоссальный вред, который был нанесен в 2019 году крупнейшей компании Саудовской Аравии при нападении летательных аппаратов на нефтяные скважины.

Гендиректор ассоциации «Аэронэт» Глеб Бабинцев в эфире НСН заявил, что ужесточение законов не остановит террориста. В свою очередь он отметил, что за последние два года количество нарушений в области использования беспилотников среди граждан существенно снизилось.

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«Я считаю, что атака террористов - это не удачный пример для ужесточения законодательства для гражданских лиц. Какое бы ни было жестокое урегулирование, оно не остановит террориста. Для обычных граждан и коммерческих предприятий существуют определенные правила - что можно делать в воздухе, а что нельзя. Штрафы высокие, есть случаи взыскания этих сумм, что является достаточным стимулом, чтобы не нарушать. Уважаемым сенаторам можно было поинтересоваться статистикой нарушений. Мы видим, что количество нарушений и штрафов снижается. Граждане сегодня достаточно информированы о правилах, и правовая культура использования беспилотников существенно растет. Число опасных сближений снизилось с 33 случаев в 2018-ом году до двух в 2020-ом. На что следует направить энергию, так на скорейшее исполнение уже имеющегося плана по усовершенствования законодательства, в котором достаточно хорошо предусмотрены все меры профилактики», - отметил он.

Тему использования беспилотных аппаратов поднял на пленарном заседании палаты в среду замглавы оборонного комитета Сергей Аренин. По его словам, вопрос продажи и использования БПЛА недостаточно урегулирован. По словам сенатора, эту озабоченность высказывают в том числе и военные летчики, так как есть риск появления аппаратов там, где стоят объекты повышенной опасности.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
ТЕГИ:Беспилотники
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