Госдуму призвали не ужесточать законы о беспилотниках

«Я считаю, что атака террористов - это не удачный пример для ужесточения законодательства для гражданских лиц. Какое бы ни было жестокое урегулирование, оно не остановит террориста. Для обычных граждан и коммерческих предприятий существуют определенные правила - что можно делать в воздухе, а что нельзя. Штрафы высокие, есть случаи взыскания этих сумм, что является достаточным стимулом, чтобы не нарушать. Уважаемым сенаторам можно было поинтересоваться статистикой нарушений. Мы видим, что количество нарушений и штрафов снижается. Граждане сегодня достаточно информированы о правилах, и правовая культура использования беспилотников существенно растет. Число опасных сближений снизилось с 33 случаев в 2018-ом году до двух в 2020-ом. На что следует направить энергию, так на скорейшее исполнение уже имеющегося плана по усовершенствования законодательства, в котором достаточно хорошо предусмотрены все меры профилактики», - отметил он.

Тему использования беспилотных аппаратов поднял на пленарном заседании палаты в среду замглавы оборонного комитета Сергей Аренин. По его словам, вопрос продажи и использования БПЛА недостаточно урегулирован. По словам сенатора, эту озабоченность высказывают в том числе и военные летчики, так как есть риск появления аппаратов там, где стоят объекты повышенной опасности.