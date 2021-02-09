Госдума запретила высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта

Госдума приняла во втором – основном – чтении приняла законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, которые не оплатили проезд. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком», пишет ТАСС.

«Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», - заявил Володин.

Он подчеркнул, что принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей, отмечает РИА ФАН.