Госдума запретила высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта
Госдума приняла во втором – основном – чтении приняла законопроект, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров моложе 16 лет, которые не оплатили проезд. Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что «были случаи, когда детей, у которых не было денег оплатить проезд, выгоняли из автобуса на мороз, они были вынуждены несколько километров идти пешком», пишет ТАСС.
«Недопустимо ребенка, который едет один, без взрослых, высаживать из общественного транспорта. Это может привести к трагедии», - заявил Володин.
Он подчеркнул, что принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность детей, отмечает РИА ФАН.
Между тем, власти Сургута наказали руководителей транспортных компаний за высаживание из автобусов детей без масок. Об этом сообщил глава города Вадим Шувалов в сети «ВКонтакте».
По его словам, к предпринимателям применены меры дисциплинарного характера. Шувалов также сообщил, что произошло как минимум три подобных случая. Градоначальник назвал эти инциденты вопиющими и недопустимыми. Он отметил, что ребенок в любом случае должен доехать до дома или школы и выгонять его на холод неприемлемо.
Шувалов также пообещал снабдить автобусы средствами индивидуальной защиты, которые в случае необходимости должны выдаваться пассажирам без масок.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 019 / сут.
Умерли
77 598+530 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+21 795 / сут.
- Госдума в два раза повышает штрафы за неповиновение силовикам на митингах
- Госдума поддержала лишение свободы за пропаганду наркотиков в интернете
- В МВД рассказали, откуда россиянам звонят мошенники
- Путин оценил работу судов в России
- Захарова оценила интерес зарубежных стран к российской вакцине от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru