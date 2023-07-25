Госдума запретила регистрацию на сайтах РФ с иностранной электронной почты
25 июля 202315:35
Государственная дума одобрила в первом чтении запрет на регистрацию на отечественных интернет-сайтах с помощью зарубежной электронной почты. Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».
Предложенные новые правила предполагают лишь четыре легальных способа регистрации – посредством номера телефона, через единый портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему, а также с применением отечественной «иной информационной системы».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru