Госдума запретила регистрацию на сайтах РФ с иностранной электронной почты

Государственная дума одобрила в первом чтении запрет на регистрацию на отечественных интернет-сайтах с помощью зарубежной электронной почты. Поправки вносятся в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи».

Предложенные новые правила предполагают лишь четыре легальных способа регистрации – посредством номера телефона, через единый портал «Госуслуги», Единую биометрическую систему, а также с применением отечественной «иной информационной системы».

