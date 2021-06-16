Госдума запретила общение кредиторов и коллекторов с близкими должника

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении закон, защищающий всех россиян от любого неправомерного взаимодействия с коллекторами, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, коллекторам запрещается общаться с родственниками, коллегами и соседями должников, подобное взаимодействие будет возможно только при наличии предварительно полученного письменного согласия последних.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая отметила, что подобные инициативы устанавливают жёсткие правила для деятельности коллекторов, а также «ответственность и невозможность любого неправомерного давления на граждан».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости лишить пенсий граждан, занимающихся коллекторской деятельностью, сообщает RT. По его словам, бывшим коллекторам также следует запретить занимать любую должность.





