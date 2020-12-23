Госдума ввела наказание за клевету в интернете

Депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит наказание за клевету в интернете, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Документ вносит в соответствующую статью Уголовного кодекса РФ поправки, которые предусматривают штраф до одного миллиона рублей за клевету в СМИ или в публичном выступлении, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, а также в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных

Суд может заменить штраф на обязательные работы на срок до 240 часов, принудительные работы на срок до двух лет, либо арестом на срок до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Кроме того принятый законопроект ужесточает ответственность за клевету с использованием служебного положения (лишение свободы на срок до трёх лет), клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих (лишение свободы на срок до четырёх лет), клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления (лишение свободы на срок до пяти лет)

