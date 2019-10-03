Госдума временно переедет в Дом союзов

Аппарат Государственной думы временно переедет в Дом союзов на Большую Дмитровку. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

Причиной временного переезда стала необходимость реставрации здания на Охотном ряду.

По данным агентства, весной текущего года в фундаменте здания Госдумы были найдены пустоты. Отмечается, что реконструкция затронет залы заседаний и ряд других помещений.

В середине 2017 года сообщалось о реконструкции Палаты Троекуровых во дворе Госдумы. Дворец боярина Троекурова 16-17 веков на Георгиевском переулке являются федеральным памятником культурного наследия.

