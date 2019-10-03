Госдума временно переедет в Дом союзов
Аппарат Государственной думы временно переедет в Дом союзов на Большую Дмитровку. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
Причиной временного переезда стала необходимость реставрации здания на Охотном ряду.
По данным агентства, весной текущего года в фундаменте здания Госдумы были найдены пустоты. Отмечается, что реконструкция затронет залы заседаний и ряд других помещений.
В середине 2017 года сообщалось о реконструкции Палаты Троекуровых во дворе Госдумы. Дворец боярина Троекурова 16-17 веков на Георгиевском переулке являются федеральным памятником культурного наследия.
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