Госдума вернула курилки в российские аэропорты

Соответствующий законопроект в 2017 году выдвинул депутат Сергей Боярский. Впоследствии, после устранения замечаний, документ был поддержан думскими комитетами по охране здоровья и по транспорту.

Однако категорически против выступал Минздрав. В ведомстве заявляли, что возвращение курилок в воздушных гаванях приведет к увеличению курильщиков и росту заболеваний, вызванных употреблением табака.

В свою очередь сам Боярский заявлял, что из-за отсутствия курилок в аэропортах курильщики дымят в санитарных помещениях, сообщает РЕН ТВ.

