Госдума в основном приняла законопроект об отмене техосмотра
Государственная дума проголосовала во втором чтении за проект закона об отмене обязательного технического осмотра транспорта. Согласно документу, от обязательного техосмотра освобождаются легковые автомобили и мототранспортные средства, которыми владеют физические лица и используют их только в личных целях.
К основному чтению были подготовлены поправки об исключении ТО «на обочине», когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники Госавтоинспекции заставляют его проходить техосмотр. Ещё одна поправка отменяет штрафные санкции за отсутствие диагностической карты.
Техосмотр также не надо будет проходить после продажи машины, если она выпущена не ранее четырёх лет назад.
Положения документа не распространяются на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, если он используется в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
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