Госдума ужесточила правила выдачи подросткам банковских карт

Одобренные поправки в Гражданский кодекс предусматривают, что для открытия счёта и выдачи банковских карт несовершеннолетним потребуется согласие родителей или законных представителей.

«Закон призван защитить подростков от противоправных действий с использованием их банковских счетов, которые мошенники порой используют для переводов и обналичивания средств», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что несовершеннолетний сможет самостоятельно пользоваться банковскими услугами в случае, если он вступил в брак в предусмотренных законом случаях, при официальном трудоустройстве или в случае ведения предпринимательской деятельности с согласия родителей или законных представителей.

Ранее Госдума приняла законопроет, согласно которому родители или другие законные представители смогут получать информацию о банковских счетах, картах и вкладах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

