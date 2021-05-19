Госдума увеличила в 10 раз штрафы за разглашение персональных данных россиян

Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях о штрафах за разглашение персональных данных.

В соответствии с документом, штрафы для граждан за разглашение информации «ограниченного доступа», составлявшие ранее от 500 до 1 тысячи рублей, вырастут до 10 тысяч рублей, отмечают РИА Новости.

Штрафы для должностных лиц вырастут до 50 тысяч рублей с нынешних 4-5 тысяч рублей.

В конце апреля президент России Владимир Путин поручил правительству РФ ускорить работу по внесению изменений в законодательство для усиления защиты персональных данных россиян.

