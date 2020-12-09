Госдума сняла с рассмотрения законопроект о порядке дистанционного обучения
Депутаты Госдумы проголосовали за снятие с рассмотрения законопроекта об определении порядка дистанционного обучения, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Снять проект с рассмотрения предложили депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин, которые отметили, что документ не прошёл должного обсуждения в Госдуме. Инициативу одобрили единогласно, за снятие проголосовали 394 депутата.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по данному законопроекту поступило множество обращений с просьбой не рассматривать его «в спешном порядке» и «провести дополнительные обсуждения» с представителями всех фракций.
Авторами законопроекта, который вносит изменения в статью 16 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", являются члены Совета Федерации Умаханов, Гумерова, Василенко и Карасин. В пояснительной записке к документу говорится, что в действующих нормах требуется законодательно «закрепить положения о разграничении полномочий Минпросвещения России и Минобрнауки России в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий».
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