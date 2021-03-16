Госдума РФ приняла закон о просветительской деятельности

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект, закрепляющий понятие «просветительская деятельность» в законе об образовании в России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, к «просветительской деятельности» относится деятельность, которая осуществляется вне образовательных программ деятельность, и направлена на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов», сообщает RT.

Ранее Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект «гаражной амнистии», сообщает РИА ФАН. Документ позволит россиянам оформить в собственность государственную или муниципальную землю, если размещение гаража на ней состоялось до 30 декабря 2004 года.

