Госдума РФ приняла закон о просветительской деятельности
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении, законопроект, закрепляющий понятие «просветительская деятельность» в законе об образовании в России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, к «просветительской деятельности» относится деятельность, которая осуществляется вне образовательных программ деятельность, и направлена на распространение знаний и навыков «в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов», сообщает RT.
Ранее Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект «гаражной амнистии», сообщает РИА ФАН. Документ позволит россиянам оформить в собственность государственную или муниципальную землю, если размещение гаража на ней состоялось до 30 декабря 2004 года.
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