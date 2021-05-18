Госдума РФ приняла в первом чтении закон об изъятии у чиновников коррупционных денег
Депутаты Госдумы РФ одобрили в первом чтении законопроект, предусматривающий ужесточение антикоррупционного законодательства, сообщает ТАСС.
Документ предусмотривает изъятие и обращение в доход государства денежных средства, поступивших на счета чиновников в банках и иных кредитных организациях, если их сумма превышает совокупный доход за три года и нет доказательств законности их получения.
Кроме того, законопроект даёт право Генеральному прокурору РФ и его подчинённым проверять достоверность сведений, которые чиновник предоставит для подтверждения законности получения денежных средств. Эта норма также касается супруги (супруга) госслужащего и его несовершеннолетних детей.
В настоящее вроемя в доход государства можно обратить только изъятые у коррупционеров объекты недвижимости, транспорт, ценные бумаги. Новый законопроект распространяет эту возможность и на денежные средства.
Ранее лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов заявил, что коррупцию в России следует приравнять к госизмене, передает телеканал «360».
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