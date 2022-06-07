Госдума разрешила бесплатный проезд детям от 5 до 7 лет в электричках

Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о бесплатном проезде детей в электричках с 5 до 7 лет. С инициативой выступила фракция «Единая Россия».

Авторы документа уточнили, что по действующему законодательству, наиболее социально незащищенными оставались дети в возрасте о 5 до 7 лет, которые должны были оплачивать проезд в пригородных электричках в полном объеме. В отличие от детей в возрасте до 5 лет и после 7 лет.

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Как сказано в пояснительной записке к инициативе, частичная оплата стоимости проезда детей в возрасте 5 – 7 лет в поездах пригородного сообщения в настоящее время предусматривается лишь нормами региональных нормативных актов. Уточняется, что в 48 субъектах страны предусмотрена скидка в размере от 50% до 75% от действующего тарифа для этой категории. В остальных регионах России данные скидки не предоставляются.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиГосдумаЭлектрички
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