Госдума рассмотрит законопроект о запрете публиковать сведения о должностных лицах

Депутаты Василий Пискарёв, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, которые предусматривает запрет на выдачу третьим лицам сведений о судьях, прокурорах, дознавателях и отдельных военных, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что разглашение сведений об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, оказывает негативное влияние на осуществление ими своей деятельности. При этом запрет предлагается ввести даже при отсутствии непосредственной угрозы их безопасности.

Авторы законопроекта считают, что выдача личных данных может быть целесообразной только в случае предварительного расследования по уголовному делу, исполнения требований антикоррупционного законодательства или с разрешения самого должностного лица.

Кроме того, документ предлагает дополнить закон об оперативно-разыскной деятельности запретом на разглашение сведений, которые содержатся в запросах гражданам и организациям, кроме информации, оглашенной в открытом судебном заседании, изложенной в жалобах на решения и действия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, а также распространенной уполномоченными органами.

