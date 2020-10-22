Госдума продлит «дачную амнистию» ещё на пять лет

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года, передаёт РИА Новости.

Так называемая «дачная амнистия» — закон, который позволяет в упрощённом порядке оформлять права на земельные участки и дома, действует в России с 2006 года. Некоторые положения закона должны были потерять силу 1 марта 2021 года.

В частности, после этой даты гражданам пришлось бы уведомлять властей о начале и завершении строительства объектов и ждать согласования. Новый законопроект продлевает упрощённый порядок оформления на пять лет: право на постройки на участках для личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства, садовых участках можно оформить по техплану и декларации от владельца объекта. Строения при этом должны соответствовать стандартам Градостроительного кодекса.

Также закон о «дачной амнистии» продлит возможность владельцев направить уведомление о строительстве жилых домов, начатом до введения в 2018 году уведомительного порядка.

Авторы законопроекта отмечают, что новые нормы мотивируют граждан возобновить строительство жилых домов, а также позволят оформить свои права на недвижимость без лишних сложностей.