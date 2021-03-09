Госдума приняла законопроект о просветительской деятельности
Государственная дума во втором чтении приняла законопроект о просветительской деятельности, согласно которому будут внесены поправки в закон «Об образовании». Об этом сообщает РИА Новости.
Проект закрепляет понятие просветительской деятельности как направленной на распространение знаний и навыков деятельности в целях развития и удовлетворения образовательных потребностей и интересов человека, осуществляемой вне образовательных программ.
При этом просветительскую деятельность запрещено использовать в целях разжигания социальной, национальной, религиозной, расовой розни.
Также законопроект уточняет научно-методическое обеспечение работы образовательных учреждений и разрешает вести просветительскую деятельность физлицам, организациям и индивидуальным предпринимателям.
Кроме того, согласно принятым поправкам вузы для заключения соглашений о международном сотрудничестве обязаны получать заключения Минобрнауки или Минпросвещения.
Новые нормы должны вступить в силу с 1 июня. Образовательным учреждениям необходимо до 1 сентября 2022 года получить заключения от федеральных ведомств на договоры о международном сотрудничестве, подписанные до вступления закона в силу.
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