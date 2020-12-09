Госдума приняла законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт

Госдума РФ в среду одобрила законопроект о возможности дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных устройств по номеру идентификатора.

Согласно документу, граждане России смогут оформить SIM-карту, не посещая салоны связи. Дистанционное заключение договоров предусматривает использование электронной подписи, Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы.

Также одобренный законопроект вводит понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Этот цифровой код присваивается устройству при производстве и в дальнейшем используется для идентификации телефона в мобильной сети. Идентификатор может быть зарегистрирован абонентом в учётной записи ЕСИА. В случае утери или кражи устройства владелец сможет подать заявление о его блокировке.

Кроме того, проект закона предлагает создать информационную систему для мониторинга деятельности мобильных операторов по проверке достоверности данных, внесённых при заключении договора на оказание услуг связи.

