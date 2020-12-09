Госдума приняла законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
Госдума РФ в среду одобрила законопроект о возможности дистанционной регистрации SIM-карт и блокировки утерянных мобильных устройств по номеру идентификатора.
Согласно документу, граждане России смогут оформить SIM-карту, не посещая салоны связи. Дистанционное заключение договоров предусматривает использование электронной подписи, Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) или Единой биометрической системы.
Также одобренный законопроект вводит понятие идентификатора мобильного устройства (IMEI). Этот цифровой код присваивается устройству при производстве и в дальнейшем используется для идентификации телефона в мобильной сети. Идентификатор может быть зарегистрирован абонентом в учётной записи ЕСИА. В случае утери или кражи устройства владелец сможет подать заявление о его блокировке.
Кроме того, проект закона предлагает создать информационную систему для мониторинга деятельности мобильных операторов по проверке достоверности данных, внесённых при заключении договора на оказание услуг связи.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- В Роспотребнадзоре назвали продукты-переносчики COVID‑19
- Беглов поручил разработать меры поддержки ресторанов Петербурга
- В России стартует эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды
- Госдума приняла законопроект о дистанционном оформлении SIM-карт
- Вслед за астраханцами хлором в бассейне отравились жители Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru