Госдума приняла закон об утилизации отходов от упаковки
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о порядке утилизации отходов от товаров и упаковки. Акторами документа выступают производители и импортеры. Он также устанавливает правила утилизации отходов с первого по четвёртый классы опасности.
Закон обязывает производителей товаров и поставщиков из-за рубежа обеспечить утилизацию отходов от их использования. Исключение сделано для участников Евразийского экономического союза. Импортер обязан будет уплатить экологический сбор, либо заявить о предстоящей самостоятельной утилизации с приложением банковской гарантии на сумму того же сбора.
Кабинету министров дано право определить список товаров - критически важных для отечественной экономики, при поставке которых импортер освобождается от уплаты экологического сбора. Закон вступит в силу с будущего года.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах, если это возможно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru