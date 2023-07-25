Госдума приняла закон об утилизации отходов от упаковки

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о порядке утилизации отходов от товаров и упаковки. Акторами документа выступают производители и импортеры. Он также устанавливает правила утилизации отходов с первого по четвёртый классы опасности.

Закон обязывает производителей товаров и поставщиков из-за рубежа обеспечить утилизацию отходов от их использования. Исключение сделано для участников Евразийского экономического союза. Импортер обязан будет уплатить экологический сбор, либо заявить о предстоящей самостоятельной утилизации с приложением банковской гарантии на сумму того же сбора.

Кабинету министров дано право определить список товаров - критически важных для отечественной экономики, при поставке которых импортер освобождается от уплаты экологического сбора. Закон вступит в силу с будущего года.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах, если это возможно.

