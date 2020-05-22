Госдума приняла закон о возврате денег за билет на транспорт при ЧС

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении, закон о праве пассажиров отказаться от поездки и вернуть деньги за билет на все виды транспорта в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, либо при действии режима повышенной готовности.

Кабинету министров, в частности, дано право устанавливать в этом случае особенности исполнения договора перевозки пассажира, включая право перевозчика изменить условия договора в одностороннем порядке либо отказаться от его исполнения и возместить плату за проезд, передает ТАСС.

В случае отказа пассажира от перевозки в связи с угрозой ЧС или действующим режимом повышенной готовности ему обязаны вернуть плату за проезд согласно порядку, который установит кабинет министров. В то же время, разрешено выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата денег.

