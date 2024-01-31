Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки
Депутаты Государственной Думы приняли в третьем окончательном чтении закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, сообщает РИА Новости.
Он вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Нормативный акт вводит конфискацию имущества за деятельность, направленную против безопасности РФ, а также предлагает дополнить действующее законодательство механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.
Документ также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал его «законом о негодяях».
Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, кого затронет законопроект о конфискации имущества за фейки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru