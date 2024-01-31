Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем окончательном чтении закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к осуществлению деятельности против государства, сообщает РИА Новости.

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Он вносит поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Нормативный акт вводит конфискацию имущества за деятельность, направленную против безопасности РФ, а также предлагает дополнить действующее законодательство механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для их финансирования.

Документ также предусматривает конфискацию имущества и лишение почетных званий за деятельность, направленную против страны, за публичные оскорбления и дискредитацию армии.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин назвал его «законом о негодяях».

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев рассказал, кого затронет законопроект о конфискации имущества за фейки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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