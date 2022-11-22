Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсии

Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года, сообщает ТАСС.

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Кабмин внёс документ на рассмотрение в парламент 28 сентября, в первом чтении инициатива была одобрена 18 октября.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что при реализации законопроекта трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ уменьшится на 925,9 млрд рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЗаконопроектГосдумаНакопительная Часть ПенсииПенсии
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