Госдума приняла во втором чтении проект о заморозке накопительной части пенсии
Депутаты Госдумы одобрили во втором чтении правительственный законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2025 года, сообщает ТАСС.
Кабмин внёс документ на рассмотрение в парламент 28 сентября, в первом чтении инициатива была одобрена 18 октября.
В финансово-экономическом обосновании говорится, что при реализации законопроекта трансферт из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда РФ уменьшится на 925,9 млрд рублей.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что накопительную часть пенсии жизненно необходимо разморозить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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