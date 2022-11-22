Госдума во втором чтении одобрила увеличение прожиточного минимума

Депутаты Госдумы приняла во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому в 2023 году прожиточный минимум в РФ увеличится до 14 375 рублей, сообщает ТАСС.

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Величину прожиточного минимума предлагается определить исходя из прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 и 2024 годов - 14 375 рублей и 15 049 рублей, соответственно.

Ранее глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что с 1 января в России выше инфляции вырастут МРОТ, а также прожиточный минимум, повышение которого позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Прожиточный МинимумЗаконопроектГосдума
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