Госдума предложила включать отопление в домах летом

В своем предложении к министру жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву он отметил, что в июле и начале августа к нему поступило множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах. По словам Власова, из-за низкой температуры, которая не характерна для лета, россияне просят включать центральное отопление, уточняют Известия.

Депутат Госдумы напомнил, что счета за отопление поступают россиянам на протяжении всего года.

