Госдума предложила включать отопление в домах летом
В Государственой думе предложили включать отопление в домах во время летнего похолодания. С такой инициативой выступил депутат от партии ЛДПР Василий Власов, сообщает Ura.ru.
В своем предложении к министру жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву он отметил, что в июле и начале августа к нему поступило множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах. По словам Власова, из-за низкой температуры, которая не характерна для лета, россияне просят включать центральное отопление, уточняют Известия.
Депутат Госдумы напомнил, что счета за отопление поступают россиянам на протяжении всего года.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Собчак рассказала подробности смерти Аллы Вербер
- В ДНР заподозрили Киев в подготовке к военным действиям
- Опрос: Большинство москвичей не поддерживают митинги в Москве
- Артемий Лебедев покинул Россию из-за политической обстановки
- Квентин Тарантино прогулялся по московскому Кремлю в компании Мединского