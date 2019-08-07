Госдума предложила включать отопление в домах летом

В Государственой думе предложили включать отопление в домах во время летнего похолодания. С такой инициативой выступил депутат от партии ЛДПР Василий Власов, сообщает Ura.ru.

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В своем предложении к министру жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву он отметил, что в июле и начале августа к нему поступило множество обращений по поводу низкой температуры в квартирах. По словам Власова, из-за низкой температуры, которая не характерна для лета, россияне просят включать центральное отопление, уточняют Известия.

Депутат Госдумы напомнил, что счета за отопление поступают россиянам на протяжении всего года.

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ФОТО: www.flickr.com
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