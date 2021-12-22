Госдума потребовала доработать приказ о COVID-вакцинации детей

Приказ министерства здравоохранения об эпидемиологической ситуации нуждается в корректировке в части, посвящённой вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Такую позицию озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на выступление главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

Она обратила внимание на беспокойство россиян из-за того, что детей внесли в графу календаря прививок подлежащих обязательной вакцинации. При этом в самом разделе есть ссылка на то, что прививка делается на добровольной основе и при письменном согласии родителей.

Народные избранники решили, что в нынешней редакции закон может быть неправильно интерпретирован. Как подчеркнул Володин, Минздрав должен внести поправки в приказ и исключить детей из категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.

