Госдума потребовала доработать приказ о COVID-вакцинации детей
Приказ министерства здравоохранения об эпидемиологической ситуации нуждается в корректировке в части, посвящённой вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. Такую позицию озвучил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ответ на выступление главы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.
Она обратила внимание на беспокойство россиян из-за того, что детей внесли в графу календаря прививок подлежащих обязательной вакцинации. При этом в самом разделе есть ссылка на то, что прививка делается на добровольной основе и при письменном согласии родителей.
Народные избранники решили, что в нынешней редакции закон может быть неправильно интерпретирован. Как подчеркнул Володин, Минздрав должен внести поправки в приказ и исключить детей из категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации.
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