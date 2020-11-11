Госдума подняла возраст молодежи до 35 лет в первом чтении
Депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении законопроект о молодежной политике, в котором, в частности, дано определение возраста молодёжи. Это лица в возрасте от 14 до 35 лет.
Кроме того, на федеральном уровне определяются такие понятия как «молодежь», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» и другие. Ко второму чтению документа предполагается уточнить, что молодёжный возраст длится до 35 лет «включительно».
Среди положений законопроекта значится, что молодая семья получает предусмотренную законодательством государственную поддержку параллельно и вне зависимости от аналогичной помощи её отдельным членам.
Сейчас молодёжный возраст, согласно законодательству, ограничивается 30 годами. После принятия новой нормы, молодых граждан в России формально станет больше на 12,7 миллиона человек и их численность достигнет 41 миллиона.
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