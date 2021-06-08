Госдума поддержала законопроект, ужесточающий наказание за пьянство за рулем

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание для водителей, повторно пойманных за пьяную езду за рулем.

Документ предполагает увеличение с двух до трех лет срока лишения свободы за такое нарушение.

Также в качестве наказания могут применяться принудительные работы на срок до трех лет, ограничение свободы до трех лет или исправительные работы на срок до двух лет.

Кроме того, депутаты предлагают увеличить штрафы таким водителям с нынешних 200-300 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

Ровно год назад, 8 июня 2020 года на Смоленской площади в Москве произошло ДТП со смертельным исходом, виновник которого, актер Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет лишения свободы.

Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водитель которой впоследствии скончался.

