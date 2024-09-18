Госдума поддержала законопроект о нотариальном удостоверении договора дарения

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

ВСУ за сутки потеряли свыше 400 человек на курском направлении

В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ

ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве

«Это был расстрел»: Бакальчук рассказал о конфликте у офиса Wildberries

РСТ: Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году

Ранее в Госдуме одобрили проект о штрафах за незаконную деятельность коллекторов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

Как отмечается, вводя обязательную нотариальную форму, государство обеспечивает, тем самым, социальную защиту имущественных прав граждан.

Нормативный акт предусматривает введение обязательного нотариального удостоверения договоров дарения недвижимого имущества, когда сторонами сделки выступают не родственники.

Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении поддержали законопроект, вносящий поправки в Гражданский кодекс РФ в части нотариального удостоверения договора дарения недвижимости, сообщает «Интерфакс».

Экотон «Зеленый код Москвы» стартовал в Москве с участием 128 команд

Около офиса компании Wildberries в центре Москвы произошла стрельба

Около офиса компании Wildberries в центре Москвы произошла стрельба Мосгорсуд признал законным продление срока ареста «королеве марафонов» Елене Блиновской 44 тысячи столичных школьников учатся в предпрофессиональных классах города Экотон «Зеленый код Москвы» стартовал в Москве с участием 128 команд

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: