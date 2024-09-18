Госдума поддержала законопроект о нотариальном удостоверении договора дарения

Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении поддержали законопроект, вносящий поправки в Гражданский кодекс РФ в части нотариального удостоверения договора дарения недвижимости, сообщает «Интерфакс».

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Нормативный акт предусматривает введение обязательного нотариального удостоверения договоров дарения недвижимого имущества, когда сторонами сделки выступают не родственники.

Как отмечается, вводя обязательную нотариальную форму, государство обеспечивает, тем самым, социальную защиту имущественных прав граждан.

Ранее в Госдуме одобрили проект о штрафах за незаконную деятельность коллекторов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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