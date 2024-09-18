Госдума поддержала законопроект о нотариальном удостоверении договора дарения
Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении поддержали законопроект, вносящий поправки в Гражданский кодекс РФ в части нотариального удостоверения договора дарения недвижимости, сообщает «Интерфакс».
Нормативный акт предусматривает введение обязательного нотариального удостоверения договоров дарения недвижимого имущества, когда сторонами сделки выступают не родственники.
Как отмечается, вводя обязательную нотариальную форму, государство обеспечивает, тем самым, социальную защиту имущественных прав граждан.
Ранее в Госдуме одобрили проект о штрафах за незаконную деятельность коллекторов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Следствие потребовало арестовать экс-адвоката Пашаева
- СМИ: Зеленский отменил встречу с лидерами Латинской Америки
- РСТ: Авиабилеты по России подорожали на 30% в 2024 году
- Госдума поддержала законопроект о нотариальном удостоверении договора дарения
- Захарова: ЕС выбором Каллас главой дипломатии доказал, что назначает худших
- «Это был расстрел»: Бакальчук рассказал о конфликте у офиса Wildberries
- СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 400 человек на курском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru