Госдума поддержала лишение свободы за пропаганду наркотиков в интернете

Депутаты Госдумы РФ во втором чтении поддержали поправки, которые вводят уголовную ответственность за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Согласно документу, за совершение такого преступления предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, ранее заявил, что число преступников, которые пропагандируют потребление наркотиков с помощью всемирной паутины, растёт.

«Они создают на них спрос, размещают сведения, где их можно приобрести. Это адекватное наказание для тех, кто вовлекает молодых людей в наркопотребление и, по сути, убивает», - отметил спикер.

Кроме того, поправки предполагают ужесточение ответственности за склонение к потреблению наркотиков, если оно по неосторожности повлекло смерть двух и более лиц. В таком случае предлагается ввести лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов попросил главу МВД России Владимира Колокольцева обязательно проверять задержанных на митингах подростков на наркотики, сообщает Ura.ru. По его словам, уличная политика создаёт «идеальную среду для распространения наркотиков среди детей».

