Госдума ограничит рекламу услуг по банкротству граждан
Депутаты Государственной Думы РФ поддержали в первом чтении принятие законопроекта, который ограничивает рекламу услуг по банкротству граждан, сообщает РИА Новости.
По замыслу разработчиков, этот нормативный акт позволит оградить граждан от лишних расходов, связанных с выплатой вознаграждений различного рода посредникам, тогда как в действующем российском законодательстве предусмотрены бесплатные механизмы смягчения долговой нагрузки.
Кроме того, согласно тексту документа, реклама таких услуг должна предупреждать, что процедура банкротства повлечет ограничение в правах и другие негативные последствия.
Ранее президент РФ Владимир Путин расширил доступность процедуры банкротства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru