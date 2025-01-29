Госдума ограничит рекламу услуг по банкротству граждан

По замыслу разработчиков, этот нормативный акт позволит оградить граждан от лишних расходов, связанных с выплатой вознаграждений различного рода посредникам, тогда как в действующем российском законодательстве предусмотрены бесплатные механизмы смягчения долговой нагрузки.

Кроме того, согласно тексту документа, реклама таких услуг должна предупреждать, что процедура банкротства повлечет ограничение в правах и другие негативные последствия.

Ранее президент РФ Владимир Путин расширил доступность процедуры банкротства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

