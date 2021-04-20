Госдума одобрила запрет двойного гражданства для госслужащих

Государственная дума проголосовала за закон о запрете двойного гражданства для госслужащих. Документ принят в третьем, окончательном чтении. Он устанавливает номы в соответствии с изменениями Конституции РФ, в которой прямо обозначен запрет на зарубежное гражданство и вид на жительство для лиц, которые занимаются государственную деятельностью.

Первый закон уточняет положения отдельных законодательных актов в этом плане, второй вводит соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ, отмечает RT.

В последнем документе речь идёт о должностях, которые не относятся к государственной или муниципальной службе, однако требуют оформление допуска к государственной тайне. Их также запрещено замещать лица с иностранным гражданством или видом на жительство

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГражданствоГосслужащиеГосдума
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