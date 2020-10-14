Госдума одобрила законопроект о запрете зарубежных счетов членам Совбеза
Комитет Госдумы РФ по госстроительству и законодательству рекомендовал к первому чтению законопроект, запрещающий членам Совета безопасности России иметь зарубежные счета и вклады, сообщает «Дума ТВ».
В документе говорится, что зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза РФ «в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ».
Данные поправки в федеральный закон «О безопасности» были подготовлены президентом РФ Владимиром Путиным. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что инициативы главы государства направлены на повышение качества власти, а также укрепление суверенитета России.
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, которые были предложены Путиным, проводилось с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки одобрили 77,92% граждан.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru