Госдума одобрила законопроект о штрафах за перепродажу билетов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение штрафов за незаконную перепродажу билетов в театры, музеи, а также на концерты и выставки. Как сообщает АГН Москва, штрафные санкции будут доходить до одного миллиона рублей.

Поясняется, что за спекуляцию билетами граждан могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей, должностных лиц на 150 - 400 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей на 200 - 500 тысяч рублей, а юридических лиц на сумму от 700 тысяч до миллиона рублей.

Уточняется, что составлять протоколы об административных правонарушениях будут Министерство культуры Россииа также Роспотребнадзор.



