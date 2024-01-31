Госдума одобрила во втором чтении право регионов запрещать «наливайки»

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право запрещать на своей территории розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых «наливайках», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

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Документ вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Законопроект позволяет регионам, в том числе ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение составят рестораны.

«Граждане ждут принятия этого закона... В этой сфере давно пора навести порядок. После вступления закона в силу у региональных властей будут для этого все возможности», - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Депутат Алексей Диденко предложил запретить импорт в Россию пивной продукции из «недружественных» стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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