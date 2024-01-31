Госдума одобрила во втором чтении право регионов запрещать «наливайки»

Документ вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Законопроект позволяет регионам, в том числе ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение составят рестораны.

«Граждане ждут принятия этого закона... В этой сфере давно пора навести порядок. После вступления закона в силу у региональных властей будут для этого все возможности», - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Депутат Алексей Диденко предложил запретить импорт в Россию пивной продукции из «недружественных» стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

