Госдума одобрила во втором чтении право регионов запрещать «наливайки»
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, предоставляющий региональным властям право запрещать на своей территории розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в так называемых «наливайках», сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ вносит поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
Законопроект позволяет регионам, в том числе ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Исключение составят рестораны.
«Граждане ждут принятия этого закона... В этой сфере давно пора навести порядок. После вступления закона в силу у региональных властей будут для этого все возможности», - указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Депутат Алексей Диденко предложил запретить импорт в Россию пивной продукции из «недружественных» стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число вакансий для студентов в 2024 году выросло более чем втрое
- Боец Александр Емельяненко опроверг слухи о принятии ислама
- Захарова попросила Запад не приписывать России желание устроить войну в Европе
- Депутаты Госдумы одобрили продление «дачной амнистии» до 2031 года
- Кабмин направит 8,3 млрд на оснащение школ оборудованием для изучения дронов
- «Уволенному» из московской библиотеки коту Маркизу нашли новый дом
- Автор книги «Слова пацана» назвал Минекаева очень талантливым актером
- Госдума одобрила во втором чтении право регионов запрещать «наливайки»
- Минздрав Палестины: Число погибших при ударах Израиля в Газе достигло 26 900
- ВСУ атаковали белгородское село Тишанка дроном-камикадзе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru