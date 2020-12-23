Госдума одобрила увеличение штрафов за агитацию в день тишины и выборов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий ответственность за проведение предвыборной агитации в дни тишины, а также в запрещённых для этого местах, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Документ, авторами которого является группа депутатов от "Единой России", предлагает увеличить штрафы за агитацию вне агитационного периода для граждан от 5 тысяч до 20 тысяч, для чиновников от 30 тысяч до 50 тысяч, для юрлиц от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
В настоящее время эти штрафы составляют от одной до 1,5 тысяч, от двух до пяти тысяч и от 20 до 100 тысяч рублей, соответственно.
За размещение агитационных плакатов в запрещенных для этого местах, либо в помещениях, зданиях и иных объектах без разрешения собственников или владельцев, а также за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением закона, штрафы предлагают увеличить до 20 тысяч рублей для граждан, до 50 тысяч для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юрлиц.
Ранее глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в современных условиях день тишины потерял свой смысл, сообщают «Известия». По её словам, в условиях развития социальных сетей и интернета «надо обсуждать все плюсы и минусы дня тишины».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru