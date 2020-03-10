Госдума одобрила поправки к законопроекту по Конституции

Государственная дума поддержала включение в законопроект об изменениях в Конституции России блока поправок. Среди них - ограничения для высших должностных лиц, запрет на отчуждение территории страны, наделение бывших президентов правом пожизненно быть сенаторами.

В общей сложности блок включает свыше 110 поправок. Теперь нижняя палата должна проголосовать в целом за законопроект об изменениях в Основном законе, передает ТАСС. На отдельное голосование вынесены поправки об упоминании в Конституции Бога и создании комфортных условий для детей.

Как сообщает Москва 24, российская столица стала лидером среди регионов, которые предложили свои изменения в Конституцию. От лица города поступило около 190 замечаний.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ проведут 22 апреля.

