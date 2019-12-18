Госдума одобрила переселение из аварийного жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Отныне власти регионов получат возможность за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять нуждающимся в улучшении жилищных условий субсидии на приобретение жилья или компенсировать банковские проценты по кредитам ипотеки.

Предполагается, что реализация положений документа поможет на местах подходить более гибко к решению проблемы аварийного жилья. Проект был разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отмечает RT.

