Госдума одобрила переселение из аварийного жилья
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о совершенствовании механизмов переселения граждан из аварийного жилья. Отныне власти регионов получат возможность за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять нуждающимся в улучшении жилищных условий субсидии на приобретение жилья или компенсировать банковские проценты по кредитам ипотеки.
Предполагается, что реализация положений документа поможет на местах подходить более гибко к решению проблемы аварийного жилья. Проект был разработан министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, отмечает RT.
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