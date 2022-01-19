В Совфеде рассказали, когда выплатят проиндексированные пенсии

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что проиндексированные по предложению президента Влдаимира Путина пенсии начнут выплачивать в феврале 2022 года, сообщает ТАСС.

Матвиенко: индексацию пенсий на 8,6% произведут с 1 января 2022 года

По её словам, индексация на 8,6% будет выполнена относительно размера пенсии в декабре, поэтому вместе с очередной выплатой пенсионеры получат также компенсацию к январской пенсии, которая уже была проиндексирована на 5,9% с начала года.

«Я полагаю, что до конца января решение об индексации будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий», - уточнила сенатор.

Ранее зБибикова заявила, что после индексации размер пенсии в среднем увеличится на 1 400 рублей, но если сейчас выплата выше среднего, то и прибавка будет больше, сообщают «Невские новости».

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ТЕГИ:Совет Федерации РФИндексацияПенсия
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