В Совфеде рассказали, когда выплатят проиндексированные пенсии

По её словам, индексация на 8,6% будет выполнена относительно размера пенсии в декабре, поэтому вместе с очередной выплатой пенсионеры получат также компенсацию к январской пенсии, которая уже была проиндексирована на 5,9% с начала года.

«Я полагаю, что до конца января решение об индексации будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий», - уточнила сенатор.

Ранее зБибикова заявила, что после индексации размер пенсии в среднем увеличится на 1 400 рублей, но если сейчас выплата выше среднего, то и прибавка будет больше, сообщают «Невские новости».

