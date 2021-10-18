Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра в осеннюю сессию
18 октября 202114:24
Глава комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев заявил, что законопроект об отмене обязательного техосмотра депутаты рассмотрят в осеннюю сессию, сообщает «Интерфакс».
По его словам, документ уже отправлен в рассылку.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что действующие в стране правила техосмотра морально устарели, однако предлагается сохранить его для коммерческого транспорта, сообщает RT.
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18 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru