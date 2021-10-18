Госдума обсудит отмену обязательного техосмотра в осеннюю сессию

30 пунктов экспресс-тестирования на коронавирус заработали с понедельника в Москве В московском метро усилили контроль за ношением масок Теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг стартовавшего в Москве "Кубка Кремля" Резкие перепады температуры ожидаются в Центральной России на этой неделе